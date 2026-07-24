Биохимик Дивинская связала срывы на третьей неделе диеты с биохимическими и психологическими процессами

Большинство людей могут придерживаться диеты или правильного питания в среднем около трех недель. Затем энтузиазм начинает угасать. По словам Анны Дивинской, биохимика, доказательного нутрициолога и специалиста по пищевому поведению, это связано с биохимическими и психологическими процессами, которые происходят в организме при ограничении калорий. Об этом написал сайт «7Дней» со ссылкой на «Доктор Питер» .

При снижении калорийности пищи организм подстраивает гормональную систему. Исследования показали, что у людей, похудевших на низкокалорийной диете, уровень грелина — гормона голода — оставался повышенным, а лептина, сигнализирующего о сытости, — пониженным по сравнению с показателями до диеты, даже спустя год после активного снижения веса. Получается, что человек уже давно закончил диету, а его тело как будто продолжает голодать.

Кроме того, в период похудения растет уровень кортизола — гормона стресса, который усиливает желание именно калорийной, сладкой и жирной пищи. Возникает замкнутый круг: ограничение повышает кортизол, кортизол усиливает тягу к высококалорийной еде, а срыв на эту еду временно снижает стресс и тем самым закрепляет нежелательное поведение.