Биохимик Дивинская рассказала о способности куриных яиц поддерживать уровень «хорошего» холестерина

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская сообщила в интервью Пятому каналу , что куриные яйца содержат почти все необходимое для человеческого организма.

По словам эксперта, продукт особенно полезен для детей, спортсменов, беременных женщин и пожилых людей. В яичном белке есть незаменимые аминокислоты, которые важны для мышечной работы, гормональной системы и иммунитета.