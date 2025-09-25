Биохимик Дивинская рассказала о способности куриных яиц поддерживать уровень «хорошего» холестерина

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская сообщила в интервью Пятому каналу, что куриные яйца содержат почти все необходимое для человеческого организма.
По словам эксперта, продукт особенно полезен для детей, спортсменов, беременных женщин и пожилых людей. В яичном белке есть незаменимые аминокислоты, которые важны для мышечной работы, гормональной системы и иммунитета.
Кроме того, в яйцах содержатся витамины группы B, витамины D и E, а также минералы: железо, фосфор, цинк, селен. Как пояснила специалист, полезные жиры из желтка помогают поддерживать уровень «хорошего» холестерина, добавил aif.ru.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте