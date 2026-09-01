Биохимик Дивинская призвала не употреблять безлактозные продукты без рекомендаций врача

Безлактозные молочные продукты становятся все более популярными. Некоторые покупают их по рекомендации врача, другие — из-за модных тенденций. Биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская рассказала NEWS.ru , что стоит за этими продуктами.

Лактоза — это природный молочный сахар, который содержится во всех продуктах животного происхождения. Для ее расщепления нужен фермент лактаза. С возрастом активность лактазы может снижаться, но это не всегда означает полную непереносимость лактозы. Например, многие взрослые могут спокойно переносить до 12–15 грамм лактозы за один прием.

Если у человека подтвержденная непереносимость лактозы, то безлактозные продукты могут быть полезны. Они сохраняют белок, кальций, фосфор и витамин D, но не вызывают дискомфорта в кишечнике. Однако если непереносимости нет, то переплата за безлактозные продукты необоснованна.

Дивинская развеяла популярные мифы о безлактозных продуктах. Она объяснила, что безлактозное молоко не содержит искусственных добавок, не слаще обычного и не равноценно растительному. Также биохимик подчеркнула, что лактоза может содержаться не только в молочных продуктах, но и в других продуктах питания, например, в сосисках, колбасе и выпечке.