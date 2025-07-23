Биохакер Молоствова назвала качественный сон залогом здоровой работы мозга

Для поддержания здоровья мозга важны качественный сон и правильное дыхание. Об этом рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова в беседе с RuNews24.ru .

Молоствова указала, что после захода солнца необходимо ограничить воздействие синего света на глаза. По ее словам, такой свет, исходящий от гаджетов и лампочек, воспринимается глазом особым образом и посылает в мозг сигналы о том, что сейчас день.

Это нарушает работу глимфатической системы, отвечающей за очищение мозга от токсинов. Без темноты система не может расслабиться, что повышает риск сердечных заболеваний и аутоиммунных расстройств, привел слова специалиста сайт aif.ru.

Также важно наладить дыхание во время сна. Как отмечает Молоствова, дыхание через рот заставляет мозг тратить энергию на мониторинг дыхательных путей, что нарушает его очистительные процессы. Дыхание через нос позволяет мозгу сосредоточиться на очищении и перемещении спинномозговой жидкости вверх по позвоночнику.