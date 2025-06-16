Биохакер Молоствова назвала функциональность ЖКТ основой здорового иммунитета

Укрепление иммунитета требует внимания не только к уровню стресса и токсинов, но и к функциональности кишечника. Об этом сообщила биохакер Мария Молоствова в интервью RuNews24.ru .

По словам эксперта, здоровье ЖКТ тесно связано с иммунитетом и нормальная работа этих систем возможна только при балансе питательных веществ и здоровых бактерий в кишечнике.

Основные причины ослабления защитных функций организма включают дефицит витаминов В6, В12 и магния, а также нарушение работы надпочечников, влияющее на выработку гормонов. Как пояснила специалист, воздействие оказывают стресс, плохой сон, прием препаратов, генетические дефекты, гормональные сбои и употребление трансжиров.