Биохакер Молоствова: даже небольшая доза алкоголя ухудшает качество сна

Употребление алкоголя негативно влияет на качество сна и сохранение памяти. Об этом рассказала биохакер Мария Молоствова в интервью сайту RuNews24.ru.
По словам специалиста, спиртные напитки даже в минимальном количестве препятствуют восстановлению организма ночью, они ухудшают фазы глубокого и быстрого сна, а также снижают продуктивность запоминания. Кроме того, алкоголь вызывает частые пробуждения и лишает сон восстановительных свойств.
Молоствова подчеркнула важность ограничения потребления алкоголя для поддержания здоровья нервной системы. Особенно важно отказаться от спиртного перед отходом ко сну.
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