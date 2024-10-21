По всему миру наблюдается снижение эффективности антибиотиков, что связано с неумеренным использованием этих препаратов и увеличением числа туристических поездок после пандемии COVID-19, сообщают ученые. Об этом сообщило ОТР .

Президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц в интервью газете Bild заявил, что проблема снижения эффективности антибиотиков наблюдается после восстановления активных поездок людей.

Кроме того, чрезмерное применение антибиотиков при лечении вирусных респираторных заболеваний также способствовало ухудшению ситуации. Специалисты прогнозируют, что к 2050 году от инфекций, устойчивых кэтим препаратам, может погибнуть почти 40 миллионов человек по всему миру. В Европе уже сегодня этот показатель превышает 35 тысяч случаев.

Ситуация усугубляется нехваткой антибиотиков и недостаточным финансированием необходимых исследований. За последние 18 лет было одобрено лишь 12 новых антибиотиков, что также указывает на нарастающую проблему.