Биохимик Дивинская отметила, что одним из главных признаков зрелости арбуза считается земляное пятно

Биохимик и доказательный нутрициолог Анна Дивинская рассказала «Известиям» , как выбрать качественный арбуз. Она объяснила, на что стоит обратить внимание при покупке, чтобы избежать разочарования.

Одним из главных признаков зрелости арбуза считается земляное пятно — место, где плод соприкасался с землей. Если оно насыщенного желтого или оранжевого цвета, то арбуз, скорее всего, спелый. Белый или зеленоватый оттенок может указывать на незрелость.

«Чем ярче и насыщеннее его цвет, тем лучше, а белое или зеленоватое пятно, наоборот, говорит о незрелости», — пояснила Анна Дивинская.

Корка качественного арбуза должна быть твердой, блестящей и иметь выраженный рисунок. На поверхности не должно быть мягких участков, повреждений и признаков порчи. Сухой хвостик не всегда является гарантией спелости, так как он может появиться и у плода, который долго хранился после сбора.

При выборе арбуза также стоит обращать внимание на звук при постукивании и вес плода. Спелый арбуз обычно издает глуховатый, вибрирующий звук, а оптимальным выбором считаются плоды среднего размера, которые кажутся тяжелыми для своего объема.

Эксперт отметила, что точно определить содержание нитратов можно только в лаборатории, но некоторые внешние признаки могут стать поводом отказаться от покупки. Например, мякоть не должна быть слишком яркой, интенсивно-красной с фиолетовым оттенком. Внутренние волокна у нормального арбуза белые, а если они желтые или желтоватые, это тревожный сигнал.

Анна Дивинская рекомендует покупать арбузы в магазинах, на официальных рынках и оборудованных бахчевых развалах. Не стоит приобретать плоды у дорог или с земли, поскольку они могут впитывать вредные вещества.