Биохимик Дивинская отметила, что одним из главных признаков зрелости арбуза считается земляное пятно
Биохимик и доказательный нутрициолог Анна Дивинская рассказала «Известиям», как выбрать качественный арбуз. Она объяснила, на что стоит обратить внимание при покупке, чтобы избежать разочарования.
Одним из главных признаков зрелости арбуза считается земляное пятно — место, где плод соприкасался с землей. Если оно насыщенного желтого или оранжевого цвета, то арбуз, скорее всего, спелый. Белый или зеленоватый оттенок может указывать на незрелость.
«Чем ярче и насыщеннее его цвет, тем лучше, а белое или зеленоватое пятно, наоборот, говорит о незрелости», — пояснила Анна Дивинская.
Корка качественного арбуза должна быть твердой, блестящей и иметь выраженный рисунок. На поверхности не должно быть мягких участков, повреждений и признаков порчи. Сухой хвостик не всегда является гарантией спелости, так как он может появиться и у плода, который долго хранился после сбора.
При выборе арбуза также стоит обращать внимание на звук при постукивании и вес плода. Спелый арбуз обычно издает глуховатый, вибрирующий звук, а оптимальным выбором считаются плоды среднего размера, которые кажутся тяжелыми для своего объема.
Эксперт отметила, что точно определить содержание нитратов можно только в лаборатории, но некоторые внешние признаки могут стать поводом отказаться от покупки. Например, мякоть не должна быть слишком яркой, интенсивно-красной с фиолетовым оттенком. Внутренние волокна у нормального арбуза белые, а если они желтые или желтоватые, это тревожный сигнал.
Анна Дивинская рекомендует покупать арбузы в магазинах, на официальных рынках и оборудованных бахчевых развалах. Не стоит приобретать плоды у дорог или с земли, поскольку они могут впитывать вредные вещества.