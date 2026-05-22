Бессонница не болезнь, а симптом: как вернуть нормальный сон?

Люди часто привыкают спать по четыре-пять часов и перестают считать это проблемой. Но бессонница способна стать хронической, а человек потеряет возможность восстановиться. Причин ее возникновения достаточно много, но чаще всего это просто симптом других нарушений, которые требуют лечения, рассказала в комментарии 360.ru врач-сомнолог и невролог Елена Царева.

Она подчеркнула, что прежде всего на качество и параметры сна влияют гормональные сбои — как естественные, так и патологические.

«У женщин в разные фазы цикла сон разный. Есть периоды, когда лучше, есть, когда хуже. Когда развиваются заболевания эндокринного типа, то сон ухудшается значительно», — сказала Царева.

Сомнолог пояснила, что первое, о чем спрашивает своих пациентов, — состояние щитовидной железы. Потому что воспаление этого органа смещает циркадные ритмы, и у человека начинаются проблемы со сном.

Кроме того, возникающий гипотиреоз вызывает остановку дыхания во сне из-за отека горла, а также формирует синдром беспокойных ног, когда человек просыпается из-за сокращения мышц нижних конечностей. Такое же состояние возникает при низком уровне ферритина или нарушении работы почек.

«Также нужно следить за уровнем витамина D, который ведет к ожирению с остановкой дыхания во сне и депрессии, проявляющейся в раннем просыпании», — отметила Царева.

«В 90% случаев бессонница возникает как симптом, а лечения требует причина, которая ее вызывает. Сделать это без углубленного исследования невозможно», — предупредила врач.

Также на бессонницу, по ее словам, влияет психическое состояние человека, но по-разному. Тревога повышает выработку кортизола — гормона бодрствования, что мешает заснуть, а депрессия заставляет просыпаться раньше.

Царева отметила, что такие нарушения сна только усугубят состояние человека и бессонница станет хронической. Ранее обращение к специалисту позволит найти причины отсутствия сна и вернуть человека к нормальной жизни