Банальные вещи. Двукратный олимпийский чемпион назвал залог здоровья людей

Хорошая экологическая обстановка и высокое качество продуктов сильно влияют на продолжительность жизни людей. Правительство России много работает в этом направлении. Об этом 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Президент определил средний возраст граждан нашей страны. Но для этого, конечно, много чего предстоит сделать. Я вчера буквально был в одной из клиник здесь, в Санкт-Петербурге. Современное оборудование, уникальные доктора и много молодежи, которая сегодня стремится в эту профессию, которая по большому счету даже не профессия, а призвание», — отметил он.

Фетисов добавил, что здоровье людей зависит от банальных, на первый взгляд, трех вещей.

«Это качество воды, которую мы пьем, качество воздуха, которым мы дышим, и продукты питания, которые мы употребляем. Здесь и президент, и правительство в последнее время очень много делают в плане оценки экологической обстановки, что немаловажно», — добавил двукратный олимпийский чемпион.