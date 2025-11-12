Красивая осанка — это навык, который можно развить в любом возрасте, утверждает балерина Людмила Титова в интервью Life.ru . Она подчеркнула, что дело не в генетике или количестве времени, проведенного в спортзале, а в осознании собственного тела.

Титова отметила, что эффективные методы развития пластичности часто основаны на внимательности к движению, работе с фасциями и настройке нейромышечных связей. Такие техники способны «перепрошить» тело, делая походку легкой, а движения плавными.

Балерина также высказала мнение о классических упражнениях, указав, что они не всегда приносят желаемый результат в вопросах осанки. Силовой подход, укрепляя мышцы без работы над их эластичностью, часто создает дополнительную зажатость.

«Красивая осанка и пластичность — это не результат силовых тренировок, а навык внимательного взаимодействия с собственным телом», — заключила Титова.