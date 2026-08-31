Бактериолог Бондарчук указала на риск кишечных инфекций при употреблении готовой еды из супермаркета

Врач-бактериолог Вера Бондарчук рассказала «Известиям» о рисках, связанных с употреблением готовых продуктов из супермаркета. Она отметила, что салаты, сэндвичи и другие готовые блюда могут стать источником кишечных инфекций при нарушении условий приготовления и хранения.

По словам специалиста из лаборатории «ЛабКвест», опасность заключается в том, что такие продукты часто употребляются без дополнительной термической обработки. Если они были загрязнены при приготовлении, фасовке или хранении, вместе с пищей могут передаваться норовирус, сальмонеллы, кампилобактерии, шигеллы или патогенные разновидности кишечной палочки.

Бондарчук подчеркнула, что готовое блюдо проходит длинный путь до покупателя, и место покупки не всегда совпадает с местом, где произошло загрязнение. Она привела в пример вспышку ботулизма из-за лобио в 2024 году, когда причины заражения искали на этапе производства.

Особое внимание врач уделила гигиене сотрудников, состоянию оборудования и инвентарю в отделах гастрономии. Она отметила, что перчатки не всегда гарантируют безопасность, и важно следить за чистотой рук и оборудования.