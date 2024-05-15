Автоэксперт Васильев заявил, что употребление некоторых лекарств за рулем может привести к трагическим последствиям | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 14:46 Автоэксперт Васильев заявил, что употребление некоторых лекарств за рулем может привести к трагическим последствиям

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Автоэксперт Егор Васильев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал опубликованный Минздравом РФ перечень лекарственных препаратов, после которых не рекомендуется садиться за руль. В список вошли препараты от простуды, аллергии и обезболивающие.

По словам эксперта, употребление некоторых препаратов и вовсе может привести к трагическим последствиям.

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«Любые медикаменты, которые приводят к снижению реакции и к ухудшению способности человека трезво оценивать ситуацию вокруг себя, противопоказаны», — сказал он.

Помимо лекарств, на состояние водителя влияет его общее состояние. Если автомобилист чувствует себя утомленным, ему лучше воспользоваться общественным транспортом, добавил Васильев.