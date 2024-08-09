Argumenti.ru: беременных призвали отказаться от употребления кваса
Врач-диетолог Антонина Стародубова в беседе с argumenti.ru посоветовала беременным женщинам отказаться от употребления кваса.
Дело в том, что в составе этого напитка содержатся этиловый спирт и углекислый газ. По словам медика, квас может вызвать вздутие, дискомфорт и боли в животе, написало СМИ.
Традиционный славянский напиток не рекомендуется употреблять людям с проблемами ЖКТ и с сахарным диабетом. Он также способен вызывать скачки уровня глюкозы в крови.
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