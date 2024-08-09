Argumenti.ru: беременных призвали отказаться от употребления кваса

Врач-диетолог Антонина Стародубова в беседе с argumenti.ru посоветовала беременным женщинам отказаться от употребления кваса.

Дело в том, что в составе этого напитка содержатся этиловый спирт и углекислый газ. По словам медика, квас может вызвать вздутие, дискомфорт и боли в животе, написало СМИ.

Традиционный славянский напиток не рекомендуется употреблять людям с проблемами ЖКТ и с сахарным диабетом. Он также способен вызывать скачки уровня глюкозы в крови.