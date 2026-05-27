Ареалом обитания опасных комаров оказались Кубань и Волгоградская область

Комары-переносчики опасных тропических лихорадок обитают в Волгоградской области, Краснодарского края, а также в регионах Кавказа. Об этом РИА «Новости» заявил главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Пока что их малочисленное количество, большой угрозы российскому населению они не приносят», — отметил он.

Специалист уточнил, что насекомые могут переносить лихорадку денге, лихорадку Западного Нила, малярию и другие болезни. Он рекомендовал россиянам во время пребывания на природе надевать закрытую одежду и применять специальные средства для защиты от укусов комаров.

В случае появления неблагоприятных симптомов Альтштейн рекомендовал обратиться к врачу.

В мае нашествие комаров зафиксировали как минимум в 14 регионах. На огромное число насекомых обратили внимание в том числе жители Подмосковья.