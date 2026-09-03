Анестезиолог раскрыл, что происходит с людьми под наркозом
Анестезиолог Пырегов опроверг миф о наркозе как о сыворотке правды
Пациенты на операционном столе не способны выдать личные секреты или проговориться о сокровенном из-за наркоза. Об этом kp.ru рассказал врач-анестезиолог Алексей Пырегов.
Общая анестезия, как объяснил специалист, представляет собой своего рода искусственный сон. Препараты на время подавляют болевую чувствительность и рефлексы.
Современные клиники редко используют одни и те же комбинации лекарств для разных пациентов. Как правило, врач подбирает их индивидуально. Анестезиолог постоянно контролирует уровень поступления препарата в кровь, чтобы поддерживать сознание человека угнетенным.
Общая анестезия погружает человека в глубокий бессознательный сон. Препараты для нее не содержат психоактивных веществ, которые применяются для растормаживания коры головного мозга. Поэтому и проговориться о своих тайнах под наркозом нельзя.
Разговаривать во время хирургической процедуры человек может лишь отрывками фраз. По наблюдениям медика, под анестезией воспитанные люди иногда начинают громко выражаться нецензурной бранью, а некоторые неожиданно переходят на иностранную речь.
Ранее врач Щучко предупредил о том, что перед наркозом необходимо отказаться от курения и употребления спиртного.