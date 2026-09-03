Анестезиолог раскрыл, что происходит с людьми под наркозом

Анестезиолог Пырегов опроверг миф о наркозе как о сыворотке правды

Пациенты на операционном столе не способны выдать личные секреты или проговориться о сокровенном из-за наркоза. Об этом kp.ru рассказал врач-анестезиолог Алексей Пырегов.

Общая анестезия, как объяснил специалист, представляет собой своего рода искусственный сон. Препараты на время подавляют болевую чувствительность и рефлексы.

Современные клиники редко используют одни и те же комбинации лекарств для разных пациентов. Как правило, врач подбирает их индивидуально. Анестезиолог постоянно контролирует уровень поступления препарата в кровь, чтобы поддерживать сознание человека угнетенным.

Общая анестезия погружает человека в глубокий бессознательный сон. Препараты для нее не содержат психоактивных веществ, которые применяются для растормаживания коры головного мозга. Поэтому и проговориться о своих тайнах под наркозом нельзя.

Разговаривать во время хирургической процедуры человек может лишь отрывками фраз. По наблюдениям медика, под анестезией воспитанные люди иногда начинают громко выражаться нецензурной бранью, а некоторые неожиданно переходят на иностранную речь.

Ранее врач Щучко предупредил о том, что перед наркозом необходимо отказаться от курения и употребления спиртного.