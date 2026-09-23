Анестезиолог Ашуров пояснил, почему после наркоза поведение может быть необычным

После выхода из наркоза пациенты иногда ведут себя непривычно: могут говорить бессмыслицу, переходить на другой язык или испытывать дезориентацию. Об этом Life.ru рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Фируз Ашуров.

По словам анестезиолога Ашурова, случаи странного поведения после наркоза могут быть связаны с нарушением работы мозга. Если состояние длится долго, пациенту необходим осмотр невролога.

Специалист подчеркнул разницу между обычным возбуждением при пробуждении и делирием. В первом случае пациент может эмоционально ругаться или смеяться сразу после выхода из анестезии. При делирии возникают серьезные нарушения внимания, сознания и ориентации.

Врач отметил в своей практике случаи, когда пациенты неожиданно начинали говорить на иностранном языке. Чаще всего это были люди, которые хорошо им владели, например преподаватели: в первые минуты язык «доминировал», а после полного пробуждения они сами смеялись над ситуацией. Также зафиксированы просьбы вызвать такси прямо в палате или удивление, почему врач оказался у пациента дома. Через некоторое время такие эпизоды обычно забываются.