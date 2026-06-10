Андролог Самсонов предупредил о потенциальных опасностях занятий сексом в жаркую погоду

Врач-андролог Антон Самсонов предупредил о потенциальных опасностях занятий сексом в жаркую погоду. Он отметил, что в таких условиях увеличивается риск сердечно-сосудистых проблем, включая геморрагический и ишемический инсульты. Об этом сообщила Lenta.ru .

Самсонов подчеркнул, что секс может привести к повышению частоты сердечных сокращений и артериального давления. Он добавил, что в жару организм теряет много жидкости, что может способствовать сгущению крови и образованию тромбов, написало URA.RU.

Врач порекомендовал использовать техники и позы с минимальной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, например, положение на боку. При любых признаках недомогания, таких как головокружение, слабость или головная боль, необходимо немедленно прекратить контакт и обратиться к врачу.

Кроме того, Самсонов посоветовал контролировать артериальное давление, пить достаточное количество жидкости и поддерживать комфортную температуру в помещении. Это поможет снизить риск возникновения проблем со здоровьем в жаркую погоду.