Аналитики сервиса «Пакет» от Х5 назвали самый бюджетный способ похудеть перед летним отпуском

Аналитики сервиса «Пакет» от Х5 определили самый бюджетный способ похудеть перед летним отпуском. По их данным, самым экономичным вариантом оказалась яблочно-кефирная диета, стоимость недельного рациона по которой составляет 1747 рублей. Об этом написала «Газета.Ru» .

Специалисты проанализировали стоимость продуктов для четырех популярных экспресс-диет, рассчитанных на семь дней. В список вошли гречнево-куриная, яблочно-кефирная, яичная и модельная диеты.

При яблочно-кефирной диете человеку предлагается съедать пять яблок и выпивать три стакана кефира в день, равномерно распределяя продукты на три приема пищи. Этот вариант оказался самым дешевым среди рассмотренных.

На втором месте по стоимости оказалась яичная диета, продукты для которой на неделю будут стоить 2042 рубля. Этот рацион включает яйца, грейпфрут и овощи.

Модельная диета обойдется немного дороже — в 2149 рублей за семь дней. Ее меню предполагает яйцо и чашку черного кофе на завтрак, 150 граммов творога 1%-ной жирности и чашку зеленого чая на обед, а также 100 граммов говядины и овощи на ужин.

Самым затратным вариантом эксперты назвали гречнево-куриную диету, стоимость недельного набора продуктов для которой составляет 2864 рубля. Такой рацион предусматривает 150 граммов крупы, две куриные грудки и литр кефира в день.

Во всех рассмотренных схемах предполагается обильное питье — около двух литров воды в день. Однако специалисты советуют подходить к экспресс-диетам осторожно, так как резкое ограничение рациона может подходить не всем, особенно при хронических заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом.