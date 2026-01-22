Американский диетолог Федер призвал включить в рацион красную рыбу для борьбы с лишним жиром

С возрастом в организме человека происходят изменения, которые могут привести к накоплению жира, особенно в области живота. Американский врач-диетолог Джесси Федер напоминает, что после 40 лет важно уделять особое внимание рациону. Об этом написала «Российская газета» .

Диетолог отметил: «С возрастом люди, как правило, теряют мышечную массу и набирают жир, даже если их вес остается стабильным».

Для борьбы с лишним жиром Федер рекомендует включить в рацион красную рыбу. По его словам, лосось обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить висцеральный жир. Кроме того, этот продукт обеспечивает стабильный уровень энергии, что важно для снижения веса, сообщила «Свободная пресса».

Еще один полезный продукт — авокадо. Он также обладает противовоспалительными свойствами и способствует снижению уровня сахара в крови.