Американские ученые заявили о росте числа онкологических заболеваний у молодежи

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Национальный институт здоровья США сообщил, что в период с 2010 по 2019 год резко возросло число случаев заболеваний раком груди, желудка, почек и поджелудочной железы среди людей младше 50 лет, проинформировал сайт «Мойка 78».

Особенную тревогу вызывает распространение колоректального рака, ставшего основной причиной смертности от онкологических болезней среди мужчин молодого возраста и вторым по распространенности — среди женщин. Ученые связывают тенденцию с изменениями факторов внешней среды и образа жизни современного человека.

Доктор Диана Рейди-Лагунес посоветовала регулярно проходить профилактические обследования, особенно людям с семейным анамнезом онкологических заболеваний. Исследователи призвали срочно углублять изучение причин распространения рака среди молодежи.

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