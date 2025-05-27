Американские ученые заявили о росте числа онкологических заболеваний у молодежи

Национальный институт здоровья США сообщил, что в период с 2010 по 2019 год резко возросло число случаев заболеваний раком груди, желудка, почек и поджелудочной железы среди людей младше 50 лет, проинформировал сайт «Мойка 78».
Особенную тревогу вызывает распространение колоректального рака, ставшего основной причиной смертности от онкологических болезней среди мужчин молодого возраста и вторым по распространенности — среди женщин. Ученые связывают тенденцию с изменениями факторов внешней среды и образа жизни современного человека.
Доктор Диана Рейди-Лагунес посоветовала регулярно проходить профилактические обследования, особенно людям с семейным анамнезом онкологических заболеваний. Исследователи призвали срочно углублять изучение причин распространения рака среди молодежи.
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