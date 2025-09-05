Американские ученые выяснили, что загрязненный воздух является фактором развития деменции

Ученые Университета Джонса Хопкинса установили, что загрязнение воздуха частицами PM2.5 может спровоцировать развитие деменции с тельцами Леви — второй по распространенности формы слабоумия после болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовали в журнале Science, сообщил сайт «Инфо24» .

Анализ медицинских данных 56,5 миллионов пациентов из США выявил прямую связь между длительным воздействием частиц PM2.5 и риском развития этого заболевания. Лабораторные эксперименты на мышах показали, что загрязненный воздух приводит к неправильному сворачиванию белка альфа-синуклеина, образуя токсичные скопления, аналогичные человеческим тельцам Леви. Эти образования разрушают нервные клетки, вызывая уменьшение объема мозга и когнитивные нарушения.

Доктор Сяобо Мао, руководитель исследования, подчеркнул что качество воздуха является управляемым параметром в отличие от генетических факторов. Профессор Тед Доусон призвал к международным усилиям по очистке атмосферы, отмечая серьезные последствия полученных данных для общественного здравоохранения.