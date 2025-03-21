Американские ученые: клубника может замедлять возрастные изменения в мозге

Исследователи из Государственного университета Сан-Диего обнаружили, что регулярное употребление клубники может замедлять возрастные изменения в мозге, улучшать память и укреплять защитные механизмы организма. Результаты работы опубликовал журнал Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases .

В исследовании участвовали люди старше 65 лет с избыточным весом. Участники были разделены на две группы: одна ежедневно получала напиток с высоким содержанием биоактивных соединений из клубники, а другая — плацебо. В течение восьми недель ученые наблюдали за изменениями в когнитивных функциях и проводили анализ крови, написал TheRussianNews.ru.

Результаты показали, что у тех, кто пил клубничный напиток, улучшились показатели обработки информации и запоминания. Также снизился уровень окислительного стресса, связанного со старением клеток. Участники продемонстрировали небольшое, но стабильное снижение систолического давления, что может быть полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи подчеркивают, что полученные данные подтверждают способность клубники положительно влиять на когнитивные процессы и поддерживать здоровье организма в зрелом возрасте.