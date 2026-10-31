Американская кардиологическая ассоциация: боль в ногах при ходьбе может указывать на заболевание артерий

Повторяющаяся боль в икрах при ходьбе, которая проходит после остановки, бывает признаком нарушения кровотока в артериях ног. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на Американскую кардиологическую ассоциацию .

Боль в икрах, возникающая при ходьбе и проходящая после отдыха, может быть симптомом заболевания периферических артерий. Такое состояние называют перемежающейся хромотой. При сужении артерий мышцы во время нагрузки получают недостаточно крови. По данным Американской кардиологической ассоциации, боль может ощущаться как судорога, жжение или тяжесть.

По одному симптому диагноз не ставят, так как причины боли бывают разными. Если дискомфорт повторяется, стоит обратиться к врачу. Для оценки кровотока специалист может измерить лодыжечно-плечевой индекс — соотношение давления на ноге и руке. Показатель 0,90 или ниже считается отклонением от нормы.

При сильной боли в покое, резко похолодевшей или побледневшей ноге, а также незаживающей ране нужна срочная медицинская оценка. Лечение подбирают после обследования; самостоятельно начинать прием препаратов не следует.