Аллерголог Вишнякова предупредила, что тополиный пух чаще всего служит переносчиком других раздражителей
С наступлением лета многие люди сталкиваются с неприятными симптомами, которые часто связывают с аллергией на тополиный пух. Однако, по словам аллерголога Ирины Вишняковой, пух редко является прямой причиной аллергической реакции. Об этом написал сайт «Челны Live».
Тополиный пух, как отметила Вишнякова, чаще всего служит переносчиком других раздражителей. На его волокнах оседает пыльца цветущих растений, частицы пыли и другие аллергены, которые могут вызывать реакцию у чувствительных людей.
«Именно поэтому у людей складывается впечатление, что аллергию вызывает пух. На самом деле чаще всего реакцию провоцирует пыльца злаковых трав и других растений», — пояснила специалист.
Симптомы сезонной аллергии могут включать резкие приступы чихания, зуд в носу и глазах, слезотечение и прозрачные выделения из носа. Температура при этом обычно не повышается, а общее состояние остается относительно нормальным.
Чтобы снизить проявления аллергии в период активного цветения, врач рекомендует ограничивать пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, носить солнцезащитные очки и маски, а после прогулки — умываться и промывать нос солевыми растворами. Дома стоит чаще проводить влажную уборку и использовать очистители воздуха.
При повторяющихся симптомах Вишнякова советует обратиться к аллергологу для диагностики и назначения соответствующего лечения.