Аллерголог Вишнякова предупредила, что тополиный пух чаще всего служит переносчиком других раздражителей

С наступлением лета многие люди сталкиваются с неприятными симптомами, которые часто связывают с аллергией на тополиный пух. Однако, по словам аллерголога Ирины Вишняковой, пух редко является прямой причиной аллергической реакции. Об этом написал сайт «Челны Live» .

Тополиный пух, как отметила Вишнякова, чаще всего служит переносчиком других раздражителей. На его волокнах оседает пыльца цветущих растений, частицы пыли и другие аллергены, которые могут вызывать реакцию у чувствительных людей.

«Именно поэтому у людей складывается впечатление, что аллергию вызывает пух. На самом деле чаще всего реакцию провоцирует пыльца злаковых трав и других растений», — пояснила специалист.

Симптомы сезонной аллергии могут включать резкие приступы чихания, зуд в носу и глазах, слезотечение и прозрачные выделения из носа. Температура при этом обычно не повышается, а общее состояние остается относительно нормальным.

Чтобы снизить проявления аллергии в период активного цветения, врач рекомендует ограничивать пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, носить солнцезащитные очки и маски, а после прогулки — умываться и промывать нос солевыми растворами. Дома стоит чаще проводить влажную уборку и использовать очистители воздуха.

При повторяющихся симптомах Вишнякова советует обратиться к аллергологу для диагностики и назначения соответствующего лечения.