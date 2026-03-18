Аллерголог Усачева рассказала о рисках для здоровья при таянии снега

С активным таянием снега на поверхность выходят накопившиеся за зиму частицы почвы, пыль и остатки растений. В этой среде активно размножаются микроорганизмы, включая плесневые грибы, чьи споры могут попадать в дыхательные пути. Заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Усачева в беседе с RT предупредила об опасности.

Эксперт отметила, что у чувствительных к плесени и бытовым аллергенам людей это может вызвать типичные симптомы аллергии: заложенность носа, чихание, зуд в носу и глазах, слезотечение. У людей с бронхиальной астмой контакт с аллергенами может усиливать кашель и ощущение нехватки воздуха.

Врач подчеркнула, что ранней весной аллергические реакции чаще связаны со спорами плесневых грибов и пылью. Однако в этот период также возможен занос пыльцы из более теплых регионов, где сезон цветения уже начался.

«Еще один фактор — высокая концентрация мелкодисперсных частиц в воздухе», — заявила собеседница.

После схода снега в городах увеличивается количество пыли, содержащей частицы почвы и дорожных реагентов. У людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей это может вызывать симптомы, похожие на аллергию.

В ветреную и сухую погоду Усачева советует ограничивать длительные прогулки в местах с большим количеством открытой земли и прошлогодней листвы. После возвращения с улицы рекомендуется умываться, промывать нос солевыми растворами и менять одежду. Важно также регулярно проводить влажную уборку в доме и проветривать помещения.