Аллерголог Таратухин предупредил о веществах в духах, которые могут быть опасны

Он сообщил, что существует перечень из 26 веществ, которые могут вызвать аллергию, и производители обязаны указывать аллергены на упаковке духов. Эксперт подчеркнул: «Производители обязаны указывать аллергены на упаковке к духам», написал RT.

Таратухин отметил, что чаще всего аллергия на духи возникает у людей, которые уже имеют аллергию на цитрусовые, корицу и гвоздику. Кроме того, токсичные вещества могут попасть в состав духов при использовании некачественного сырья и производстве в неблагоприятных условиях.