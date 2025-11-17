Аллерголог Смолкин предупредил о рисках обострения астмы у детей в холодное время года

Профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Юрий Смолкин предупредил о рисках обострения астмы у детей в холодное время года в беседе с «Известиями» .

По словам доктора медицинских наук, высокой влажности и опавшей листве способствуют размножение микроскопических плесневых грибов. Их споры являются сильным аллергеном. В квартирах во время отопительного сезона циркулирует пыль с клещами. Кроме того, из-за частых осадков дети больше времени проводят в закрытых помещениях, где выше концентрация аллергенов.

Уличный холодный воздух провоцирует бронхоспазм и усиливает кашель. Дома главными источниками аллергенов становятся пылевые клещи, шерсть животных и частицы бытовой химии. Поддерживать комфортный микроклимат помогают регулярное проветривание, использование очистителей воздуха и контроль влажности.

Вирусные инфекции, которые активно распространяются зимой, дополнительно повреждают слизистую дыхательных путей и усиливают симптомы. Родители не всегда связывают учащение кашля или свистящее дыхание у ребенка со сменой сезона и поздно обращаются за медицинской помощью.

Ранее в журнале Medical Xpress сообщили, что улучшенные системы вентиляции могут значительно улучшить качество воздуха в помещениях и облегчить дыхание для людей с астмой. В ходе исследования установили три типа вентиляционных систем: улучшенные вытяжные вентиляторы в ванной, системы подачи воздуха, подключенные к центральным системам отопления и охлаждения, а также устройства для рекуперации энергии. Все системы улучшили качество воздуха и симптомы астмы, но наиболее высокие результаты были зафиксированы в домах с системой рекуперации энергии.