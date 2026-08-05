Аллерголог Щепляев предупредил о реакции на арбуз при аллергии на полынь

Аллергия на полынь в конце лета может вызвать перекрестную реакцию на арбуз, мед и семечки. Пик пыления растения приходится на август, передает RT .

Аллерголог-иммунолог Даниил Щепляев сообщил, что главным аллергеном конца лета в средней полосе России становится полынь. Она начинает пылить в конце июля, а пик концентрации приходится на август. Вместе с ней пылят лебеда и марь, а на юге страны — амброзия, которая может провоцировать обострения бронхиальной астмы.

Аллергики также реагируют на споры плесневых грибов. Их источниками могут быть скошенная трава, прелая листва, компост, падалица и сырые помещения. В сухую ветреную погоду пыльца и споры распространяются на большие расстояния, а после дождя их концентрация ненадолго снижается.

Щепляев предупредил, что при аллергии на полынь возможны перекрестные реакции на семечки, подсолнечное масло, халву, дыню, арбуз, мед, острые специи, ромашку и календулу. Врач посоветовал заранее подобрать лечение, следить за прогнозом пыления и обращаться за помощью при одышке, свистящем дыхании, тяжести в груди или ночном кашле.