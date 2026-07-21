Аллерголог Щепеляев связал насморк и чихание в офисе с кондиционером

Аллерголог-иммунолог Скандинавского Центра Здоровья Даниил Щепеляев сообщил, что чихание, насморк и слезотечение на работе могут быть связаны не с простудой, а с загрязненным кондиционером, передает RT .

Щепеляев объяснил, что холодный воздух сам по себе не вызывает аллергию. По его словам, проблема может быть внутри сплит-системы, где из-за конденсата и умеренной температуры активно растут плесневые грибы.

Врач рассказал, что в таких условиях часто появляются кладоспориум, аспергиллус и пенициллиум. Их споры вентилятор быстро разносит по помещению, и они становятся полноценным аллергеном.

Щепеляев уточнил, что аллергию от простуды отличают отсутствие температуры и ломоты, усиление симптомов к концу рабочего дня и их исчезновение в выходные. По его словам, человек может чихать сериями по 5-10 раз, а глаза краснеют, слезятся, из носа течет прозрачная жидкость.

Он добавил, что сухой холодный воздух может спровоцировать бронхоспазм у людей с астмой, а при холодовой крапивнице в первые 10 минут в прохладном помещении появляются зуд и волдыри.

Врач также предупредил, что запущенный кондиционер опасен не только аллергией. В застойной воде поддона и дренажа может размножаться легионелла, а это повышает риск тяжелой пневмонии. Фильтры он посоветовал промывать каждые две-четыре недели, а испаритель и дренаж чистить у специалистов раз в год перед сезоном.