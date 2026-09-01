Аллерголог Щепеляев предупредил о кашле и головной боли от лилий и гиацинтов

Лилии, гиацинты, фрезии и другие ароматные цветы могут вызвать заложенность носа, кашель и головную боль. Врач аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев посоветовал аллергикам осторожнее выбирать осенние букеты, сообщает RT .

У людей с сезонной аллергией на пыльцу возможна перекрестная реакция на хризантемы, астры, герберы, георгины, подсолнухи и ромашки. Щепеляев отметил, что осенние букеты часто состоят из астр и хризантем, а в этот период продолжается пыление полыни.

Эфирные масла лилий, гиацинтов, фрезий, сирени, жасмина и нарциссов раздражают слизистые носа и глотки. Это может привести к заложенности, кашлю и головной боли. У людей с бронхиальной астмой сильный запах в небольшом помещении способен вызвать приступ удушья.

Тюльпаны, альстромерии, нарциссы и хризантемы содержат вещества, способные вызвать контактный дерматит. Раздражение кожи может появиться после разбора букета или обрезки стеблей без перчаток.

Врач рекомендовал ежедневно менять воду в вазе: в ней и на декоративной зелени может появиться плесень. Для чувствительных людей он предложил выбирать розы без выраженного запаха, орхидеи, гортензии, эустомы, ранункулюсы и пионы.