Аллерголог Самойлова сообщила, что тополиный пух сам по себе редко бывает аллергеном

С приходом лета городские улицы покрываются тополиным пухом, и многие начинают страдать от насморка, кашля и слезотечения. Однако, по словам аллерголога Людмилы Самойловой, пух сам по себе редко является аллергеном. Об этом сообщило издание «Поясним за Тагил» .

Специалист пояснила, что причиной неприятных симптомов чаще всего становится пыльца растений, которую пух переносит на своей поверхности. Определить источник аллергии бывает непросто, так как симптомы аллергии на разные виды пыльцы во многом схожи.

«Точно установить аллерген помогают специальные анализы и аллергопробы», — отметила врач.

Людмила Самойлова подчеркнула, что аллергия может впервые проявиться даже у тех, кто раньше спокойно переносил сезон цветения. Чувствительность иммунной системы может меняться под воздействием различных факторов, таких как перенесенные заболевания, хронический стресс, гормональные изменения и неблагоприятная экологическая обстановка.

Еще одной причиной роста числа жалоб является изменение климата. Теплые зимы и ранняя весна приводят к тому, что сезон пыления начинается раньше, а некоторые растения цветут дольше обычного. В результате люди сталкиваются с аллергенами на протяжении более длительного времени.