Аллерголог Москаева указала на опасность аллергенов в системе кондиционирования авто

Специалисты сервиса LECAR и аллерголог-иммунолог Елена Москаева рассказали «Известиям» о потенциальных рисках, связанных с использованием автомобильных кондиционеров. Даже если система исправно работает и охлаждает воздух, это не гарантирует ее гигиеническую безопасность.

Проблема заключается в том, что испаритель кондиционера может стать средой для накопления пыли, органики и аллергенов. На его поверхности образуется конденсат, который при сочетании с загрязнениями создает условия для формирования стойкого запаха и размножения аллергенов.

«С точки зрения аллерголога, чаще всего речь идет не о каком-то одном „главном микробе“, а о комплексе факторов. В загрязненной системе вентиляции и кондиционирования могут накапливаться аллергены плесневых грибов», — отметила Москаева.

По ее словам, на испарителе и фильтрах часто обнаруживаются Cladosporium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium. Кроме того, в салоне могут присутствовать аллергены клещей домашней пыли.