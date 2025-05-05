Аллерголог Лутковская: рост случаев аллергии напрямую связан с экологией

В этом году природа подарила раннее цветение деревьев и цветов. Многие столкнулись с неприятными последствиями: даже те, кто никогда не испытывал дискомфорта от аллергии, заметили, что внезапно началась сильная реакция на цветочную пыльцу. Аллерголог-иммунолог Юлия Лутковская рассказала журналу «Сноб» , с чем связан рост случаев аллергии.

Эксперт подчеркивает, что частота случаев аллергии неуклонно растет, и этому есть несколько причин. Одна из них — погодные условия: температура, влажность и ветер сильно влияют на интенсивность цветения растений, соответственно, увеличивается концентрация аллергенов в воздухе.

Вторая важная причина — экология. Загрязнение атмосферы различными химическими веществами раздражает слизистую оболочку дыхательных путей, облегчая проникновение аллергенов и провоцируя воспалительные процессы.

Третья причина — генетическая предрасположенность и индивидуальные особенности организма. Современные исследования показывают, что у некоторых людей иммунитет сильнее реагирует на внешние раздражители, вырабатывая повышенное количество специфических антител, что и запускает аллергическую реакцию.

Врач рекомендует соблюдать общие правила профилактики: стараться ограничить контакт с аллергенами, пить больше воды, очищать воздух помещений, носить маску в дни максимального пыления.