Аллерголог Логина предупредила об опасности подушек с латексом

Некоторые виды подушек могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека, вплоть до вызова отека Квинке во сне. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина в интервью «Радио 1».
Врач предупредила о возможном вреде изделий с наполнителем из латекса. Специалист подчеркнула, что аллергия на латекс может проявляться в виде дерматита или экземы кистей рук, особенно у людей с чувствительной кожей.
По словам эксперта, материал широко распространен в повседневной жизни — его можно найти в перчатках, игрушках, презервативах и воздушных шарах. Однако отек Квинке обычно возникает при сочетании с перекрестной пищевой аллергией, добавил «Сибдепо».
Хинштейн обвинил главу Корпорации развития Курской области во вредительстве
Суд признал долг Блиновской в 13 млн рублей перед Сбербанком
Стало известно о состоянии отравившихся хлором сотрудников «Баден-Бадена»
«Аэрофлот» разрешил пассажирам брать по две переноски с животными в салон
Режим работы светофоров скорректировали еще в 3 округах Подмосковья
«Мы все глядим в Наполеоны». Что означает «коалиция желающих» Макрона
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте