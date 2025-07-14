Аллерголог Логина предупредила об опасности подушек с латексом

Некоторые виды подушек могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека, вплоть до вызова отека Квинке во сне. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина в интервью «Радио 1».

Врач предупредила о возможном вреде изделий с наполнителем из латекса. Специалист подчеркнула, что аллергия на латекс может проявляться в виде дерматита или экземы кистей рук, особенно у людей с чувствительной кожей.

По словам эксперта, материал широко распространен в повседневной жизни — его можно найти в перчатках, игрушках, презервативах и воздушных шарах. Однако отек Квинке обычно возникает при сочетании с перекрестной пищевой аллергией, добавил «Сибдепо».

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