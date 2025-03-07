Аллерголог Лапа: чай из ромашки может спровоцировать аллергию

Ромашка — растение, из которого многие любят заваривать чай. Такой напиток не только полезен для здоровья, но и приятен на вкус. Однако иммунолог-аллерголог Людмила Лапа посоветовала исключить растение из рациона, сообщило «Радио 1».

Дело в том, объяснила медик, что ромашка выделяет пыльцу, которая может спровоцировать аллергию.

«Почему мы не разрешаем пить ромашковый чай? Потому что он содержит как раз пыльцу цветов», — отметила врач.

По ее словам, аллергия на такой напиток способна сохраниться на всю жизнь. Аллергикам Лапа посоветовала выбирать воду и черный ферментированный чай, добавил «Сiбдепо».

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