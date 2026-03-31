Аллерголог Гведашвили предупредила, что собранные у дороги ветки вербы могут быть источником клещей

Аллерголог-иммунолог и педиатр сети клиник «Персона» и «Прозрение» Теона Гведашвили предупредила, что ветки вербы, собранные в лесу или у дороги, могут быть источником насекомых и клещей. Чтобы избежать их попадания в квартиру, необходимо принять меры предосторожности, написало РИАМО .

Врач порекомендовала поместить ветки вербы в холодную или чуть теплую воду на 10–15 минут. За это время все нежелательные «жильцы» либо всплывут, либо отпадут сами. Вода также смоет пыль и потенциальных непрошеных гостей. После этого ветку можно обсушить и поставить в вазу, сообщило радио Sputnik.

Кроме того, Гведашвили обратила внимание на то, что верба содержит пыльцу, поэтому ее лучше держать подальше от спальни и мест постоянного присутствия, чтобы избежать аллергии.

По мнению специалиста, наиболее подходящими местами для вазы с вербой являются кухня, прихожая или застекленный балкон.