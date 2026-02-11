Аллерголог Чернышова назвала отек верхних и средних слоев дермы основным симптомом аллергии на холод

Аллергия на холод, известная также как холодовая крапивница, становится все более распространенной. Как отличить ее от других заболеваний и защитить себя, рассказала иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова «ТСН24» .

Холодовая крапивница — это хроническое заболевание, при котором активация тучных клеток иммунной системы происходит под воздействием низких температур. Причины его возникновения до конца не изучены, ведутся исследования.

Основные симптомы аллергии на холод включают отек верхних и средних слоев дермы, который проявляется в виде волдырей, зуда и дискомфорта. Высыпания могут появляться на всех участках тела, но чаще всего на лице, руках и ногах.

Отличительной чертой холодовой крапивницы является кратковременность высыпаний — они исчезают в течение нескольких минут или часов после исключения провоцирующего фактора, например, холода.

Иммунолог-аллерголог предупреждает о рисках при сильном переохлаждении — могут появиться обширные высыпания и даже жизнеугрожающие отеки с нарушением дыхания. Поэтому людям с холодовой крапивницей следует избегать посещения бассейна, употребления холодных напитков, а также косметических процедур, использующих охлаждение.

Чаще всего аллергия на холод проявляется в возрасте 30–40 лет, особенно у женщин. Основное лечение заключается в избегании низких температур и приеме антигистаминных препаратов, назначенных врачом.