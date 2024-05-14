Аллерголог Бондаренко напомнила, что астма у детей обычно развивается на фоне наследственной предрасположенности | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 15:04 Аллерголог Бондаренко напомнила, что астма у детей обычно развивается на фоне наследственной предрасположенности

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Бронхиальная астма у детей обычно развивается, если у них есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию. Об этом РИАМО рассказал врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко.

Она объяснила, что, если в семье были случаи астмы, то при первых же признаках у ребенка нужно сразу обращаться к врачу. Болезнь может спровоцировать дым, пыльца и контакт с другими аллергенами.

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«Бронхиальная астма — заболевание неинфекционное, им нельзя заразиться. Причина развития у детей чаще всего заключается в наследственной предрасположенности», — подчеркнула врач.

Как добавил сайт KP.RU, астма проявляется у детей сухим кашлем, свистящим затрудненным дыханием, одышкой и чувством заложенности в груди.

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