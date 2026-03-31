Аллерголог Болибок рассказал, что предрасположенность к аллергии передается по наследству

Ученые продолжают исследовать аллели генов, связанные с аллергическими реакциями. Однако большинство специалистов согласны, что аллергия представляет собой полигенное наследование, подразумевающее передачу предрасположенности к заболеванию. Об этом ИА НСН рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он сообщил, что если один из родителей страдает от аллергии, то вероятность того, что у ребенка также разовьется это заболевание, составляет около 40%. Если же оба родителя аллергики, то риск увеличивается до 95%.

«Но все сейчас сходятся во мнении, что аллергия — это полигенное наследование, то есть наследуется определенная предрасположенность», — сказал медик.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Елена Малинникова отмечала, что респираторные инфекции можно отличить от аллергии по ранним симптомам-предвестникам болезни, которые проявляются общим недомоганием.