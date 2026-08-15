Аллерголог Болибок предупредил об отеках после укусов жигалок

Осенние жигалки могут вызывать немедленную или отсроченную аллергию. При нехватке воздуха после укуса нужно вызвать скорую помощь, передает Радио «КП» .

Популяция осенних жигалок обычно увеличивается в конце лета. Численность этих насекомых зависит от погодных условий, поэтому массовое появление в отдельные годы считается природным явлением.

Врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что после укуса возможны немедленная и замедленная аллергические реакции. Немедленная реакция проявляется зудящим волдырем, который можно расчесать до крови и занести инфекцию.

Замедленная реакция иногда развивается через сутки, двое или даже неделю. Она может вызвать плотный отек, повышение температуры в месте укуса и общее недомогание. Такие симптомы способны сохраняться несколько недель.

Болибок пояснил, что тяжесть реакции зависит от чувствительности организма и числа укусов. При нехватке воздуха или других выраженных симптомах врач рекомендовал вызвать скорую помощь либо обратиться в медучреждение. Если есть возможность, следует принять антигистаминный препарат.

Кровососущие насекомые вводят в кожу слюну с веществами, которые препятствуют свертыванию крови. Эти белки могут стать аллергенами и вызвать выраженную реакцию.