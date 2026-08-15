Аллерголог Болибок предупредил об отеках после укусов жигалок
Осенние жигалки могут вызывать немедленную или отсроченную аллергию. При нехватке воздуха после укуса нужно вызвать скорую помощь, передает Радио «КП».
Популяция осенних жигалок обычно увеличивается в конце лета. Численность этих насекомых зависит от погодных условий, поэтому массовое появление в отдельные годы считается природным явлением.
Врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что после укуса возможны немедленная и замедленная аллергические реакции. Немедленная реакция проявляется зудящим волдырем, который можно расчесать до крови и занести инфекцию.
Замедленная реакция иногда развивается через сутки, двое или даже неделю. Она может вызвать плотный отек, повышение температуры в месте укуса и общее недомогание. Такие симптомы способны сохраняться несколько недель.
Болибок пояснил, что тяжесть реакции зависит от чувствительности организма и числа укусов. При нехватке воздуха или других выраженных симптомах врач рекомендовал вызвать скорую помощь либо обратиться в медучреждение. Если есть возможность, следует принять антигистаминный препарат.
Кровососущие насекомые вводят в кожу слюну с веществами, которые препятствуют свертыванию крови. Эти белки могут стать аллергенами и вызвать выраженную реакцию.