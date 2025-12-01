Аллерголог Болибок предупредил, что фейерверки могут привести к приступу бронхиальной астмы

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с RT предупредил о потенциальных рисках, связанных с использованием фейерверков. По его словам, опасность представляют не только основные компоненты пороха, но и добавки, придающие фейерверкам различные цвета.

«Идет задымление. То есть это аэрозоль из взвешенных частиц продуктов сгорания. Они могут достаточно глубоко проникать в дыхательные пути. У людей чувствительных это может вызывать кашель, удушье, приступы бронхиальной астмы», — пояснил специалист.

Если человек регулярно находится в облаке дыма от фейерверков, у него может развиться пневмокониоз. Кроме того, врач отметил, что добавки, вызывающие различные цвета фейерверка, могут попадать в организм в виде оксидов и при частом воздействии вызывать заболевания, связанные с дисбалансом элементов, например, с избытком меди.