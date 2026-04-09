Аллерголог Болибок предостерег от прогулок в ветреную и сухую погоду

Врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что теплые, сухие и ветреные дни могут привести к обострению поллиноза у аллергиков. Об этом написала «Москва 24» .

По словам специалиста, сложнее всего аллергикам придется, когда снова потеплеет и деревья начнут цвести обильнее.

«При этом пыльца у березы мелкая и очень летучая, — отмечает Болибок. — Если посмотреть на нее под микроскопом, то по конструкции она даже напоминает гроздь воздушных шаров, поэтому отлично держится в воздухе, доставляя аллергикам неприятности».

Врач советует в период активного пыления отказаться от занятий физкультурой на свежем воздухе и перенести тренировки в закрытое помещение. Если же отказаться от прогулок не получается, Болибок рекомендует попробовать заниматься в специальных респираторах для аллергиков.

Кроме того, по словам эксперта, в период обострения поллиноза важно регулярно убирать домашнюю пыль, которая также является одним из самых частых аллергенов. Делать это можно и самому аллергику, но предварительно защитив органы дыхания маской.