Аллерголог Бала посоветовал «тренировать» иммунитет перед сезоном цветения

Аллерголог и кандидат медицинских наук Анатолий Бала дал рекомендации по подготовке к сезону цветения. Он посоветовал «тренировать» иммунную систему, постепенно увеличивая дозу аллергена в организме пациента, сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам врача, индивидуальная чувствительность к количеству пыльцы у разных людей отличается, и симптомы аллергии проявляются по-разному. Для перестройки работы иммунной системы и обучения ее правильной реакции на пыльцевые аллергены рекомендуется проводить аллерген-специфическую иммунотерапию.

Медик пояснил, что процедура может проводиться двумя способами: подъязычно или инъекционно, начиная с малых доз аллергена, которые постепенно увеличиваются, чтобы дать иммунной системе возможность адаптироваться.