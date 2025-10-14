Акушер Злобина предупредила об опасности ветрянки на ранних сроках беременности

Сообщения о случаях заболевания ветряной оспой в ряде регионов России вызвали беспокойство среди жителей страны. Особенно тревожно ситуация воспринимается беременными женщинами, так как ветрянка представляет особую опасность для будущих мам, предупредила неонатолог, педиатр и акушер Татьяна Злобина в беседе с ОТР .

По ее словам, инфицирование женщины на раннем сроке повышает вероятность серьезных осложнений, включая угрозу выкидыша или преждевременных родов.

«Также вирус герпеса способен у матери привести к пневмонии. Понятно, что женщина с поражением легких тоже неполноценно будет вынашивать, вплоть до перевода на искусственную вентиляцию легких, а это пагубно влияет на плод», — добавила медик.

Если будущая мать заболеет непосредственно перед родами, существует высокий риск внутриутробного заражения ребенка, вследствие которого новорожденный сразу появляется на свет с симптомами ветряной оспы. У малыша возможен широкий спектр тяжелых проявлений болезни: от воспаления легких и бронхов до поражения центральной нервной системы, отметила специалист.