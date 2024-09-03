Акушер Овнанян: «подготовительные» схватки появляются после 36 недель беременности

Часто женщины, которые рожают в первый раз, путают предродовые схватки с родовыми. Так называемые подготовительные схватки обычно появляются после 36 недель беременности, рассказала акушер-гинеколог Химкинской клинической больницы Эмма Овнанян в беседе с News.ru.

По словам специалиста, во время тренировочных схваток наблюдается до пяти нерегулярных сокращений матки в день. Это вовсе не предвещает начала родов, если сокращения не становятся постоянными и более продолжительными.

За несколько дней до родов схватки становятся чаще, но пока не приносят женщине дискомфорта, отметила Овнанян.

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