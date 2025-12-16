Акушер-гинеколог Минц предупредила о рисках при родах на дому

Акушер-гинеколог и блогер Алена Минц в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что процесс родов в домашних условиях и в стационаре сильно отличается. Даже присутствие опытного специалиста не гарантирует полной безопасности.

По словам врача, в случае осложнений дома невозможно оказать всю необходимую медицинскую помощь роженице и младенцу. «Если что-то идет не так, у человека, сопровождающего роды, дома нет всей той вспомогательной аппаратуры, лекарств, нет коллег, которые ему могут прийти на помощь», — отметила Минц.

Она также подчеркнула, что ожидание скорой помощи у подъезда не решает проблему. В экстренной ситуации транспортировка матери и ребенка в медучреждение может занять больше времени, чем кажется.

Ранее стало известно о трагическом случае, когда у 27-летней москвички внезапно начались роды дома. Ребенок скончался спустя примерно час. Несмотря на попытки реанимации, прибывшие медики не смогли спасти младенца. Роженица была госпитализирована. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.