Акушер-гинеколог Ерофеева отметила, что присутствие мужчин на родах может мешать работе медиков

Врач — акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева в беседе с «Москвой 24» выразила мнение о том, что присутствие мужчин на родах может мешать работе медиков.

По словам Ерофеевой, особенно нежелательно присутствие мужчин при патологическом течении беременности.

«На мой взгляд, это мешает профессионалам работать, потому что акушерство — это экстренная помощь. Никогда нельзя запрограммировать результат: роды в любой момент могут пойти не так», — отметила она.

Хотя поддержка супруга важна для роженицы, в процессе потуг происходят неприятные с эстетической точки зрения вещи.

«Лично я против партнерских родов. Конечно, когда муж поддерживает, держит за локоть, гладит по плечу, помогает принять удобную позицию при болезненных схватках — это хорошо. Но когда начинаются потуги, картинка не для слабонервных», — подчеркнула врач.

Если мужчина все же присутствует на родах, он должен быть одет в чистую больничную одежду, бахилы, шапочку и маску. Важно также подготовиться психологически. Врач рекомендовала предварительно показать будущему отцу видеоматериалы родов.