Акушер Адамян рассказала, что в России набирают популярность партнерские роды

Популярность партнерских родов растет среди россиян. Об этом сообщила главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян в разговоре с Life.ru .

Специалист уверена, что совместное рождение ребенка укрепляет семью. Врач поделилась трогательной историей своего внука, рассказывая, насколько важно присутствие отца на родах. Вместе с дочерью и зятем ей довелось пережить незабываемые моменты, вызвавшие чувство гордости и радости.

Хотя бывают ситуации, когда мать предпочитает обойтись без партнера или же медицинские показания ограничивают совместные роды, большинство пар положительно относятся к такому опыту, добавила доктор.