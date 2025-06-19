«Акрихин» углубляет локализацию лекарственных препаратов

Подмосковная фармкомпания «Акрихин» на полях Петербургского международного экономического форума подписала с российским производителем фармсубстанций «Активный компонент» меморандум об укреплении стратегического партнерства.

Соглашение нацелено на развитие совместной работы по локализации полного цикла производства лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

«Мы делимся с Активным компонентом нашими планами разработок для того, чтобы они планировали свои разработки субстанций. Таким образом, сотрудничество охватит этап разработки, регистрации и последующего вывода в оборот новых лекарств», — рассказал директор компании Денис Четвериков.

«Российские препараты необходимо производить по полному циклу. Нельзя надеяться на поставки зарубежных лекарств или зарубежных фармсубстанций, как делают некоторые компании, находясь в старой зоне комфорта», — подчеркнул президент «Активного компонента» Александр Семенов.

С 2021 года объем контрактов между двумя компаниями увеличился в 4 раза. Ранее в их совместном портфеле были антигистаминные и дерматологические лекарства.

Ежегодно Акрихин выводит на рынок до 10 новых лекарственных препаратов. В ближайшие 5 лет совокупный объем продаж полностью локализованных продуктов достигнет 25 миллиардов рублей.